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أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:06 م
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بادجي
بادجي
محمد الصو
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة منفردة مع السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وألقى فايلر، كلمات خاصة للاعب عقب نهاية المران الجماعي، وطالبه خلالها بضرورة الإلتزام من أجل الاستعداد والتواجد مع الفريق ومساعدته بمباراة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

كما أكد فايلر للاعبه، سعادته بتواجده ضمن كتيبة الفريق، موضحًا أنه يثق في قدراته الهائلة وأنه سيكون أحد أهم أوراقه الرابحه، بالمباريات المقبلة.

وانتظم أليو بادجي، في مران الفريق لأحمر اليوم الجمعة والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة للمرة الأولى بعد انضمامه رسميًا قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

وخاض اللاعب تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، بعد وصوله لمقر النادي الأحمر رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وانضم بادجي لصفوف النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يتم قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية بدلًا من المغربي وليد أزارو الذي استقر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر على رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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