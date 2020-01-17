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علي الطيب أحدث المنضمين لفيلم "الحارث"

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:07 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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تعاقدت شركة سكوب للأنتاج الفنى والسينمائي مع الفنان علي الطيب لينضم  لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.



طبقا لما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج في الشركة، الفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة.



ويضيف نصار أنه سيكون  فيلما مملؤ بالأثارة والتشويق، وسيستعين في صناعته بخبرات من هوليود.

وانهى نصار حديثه ان الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة سيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعا.

شركة سكوب تم تدشينها منذ أربعة أشهر أشهر وهي مملوكة للمنتج عماد سيد أحمد
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