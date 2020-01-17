أحمد سعد ينتهي من تسجيل أغنية جديدة بالتعاون مع وليد سامي

انتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل أغنية جديدة مع الملحن وليد سامي، وهي بعنوان مفيش حاجة صعبة

وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة القادمة.



وكان الملحن وليد سامي قد صرح للفجر الفني من قبل أن الأغنية تنتمي للون الدرامي الحزين، وأضاف أن التعاون بينه وبين أحمد سعد، بدأ عندما عرض عليه لحن الأغنية، وقام بالموافقة عليه واختياره من ضمن أغنيات كثيرة أخرى.





جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري.