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المرصد السوري: ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى ألفين

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:07 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا إلى ألفين.

وسبق أن قال المرصد السوري، إن 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية وصل إلى طرابلس فجر اليوم.

ويذكر أن رصد المرصد السوري في 10 يناير وصول جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا عبر صناديق خشبية، حيث رصد مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 3 عناصر من لواء المعتصم و3 عناصر من السلطان مراد، بالإضافة إلى مقاتل من فرقة المعتصم الموالية لتركيا.

 وأوضح أن المرصد علم أن تركيا وعدت ذوي القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى.

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