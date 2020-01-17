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تواجد أمني مكثف في شوارع دمياط

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:15 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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شهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة، انتشارا أمنيا مكثفا برئاسه قيادات مديرية أمن دمياط، حيث انتشرت قوات التأمين في جميع الحدائق والمتنزهات والملاهي والميادين العامة، على مستوى المحافظة، وتحرك دوريات أمنية.

وانتشرت بشكل مكثف، قوات أمنية من مديرية أمن دمياط، تجوب الشوارع الرئيسية والميادين لتأمين المواطنين والحدائق والمنشآت الحيوية وجميع ارجاء المحافظه.

كما وضع تمركزات أمنية ثابتة في محيط كنائس دمياط، والمؤسسات الحكومية، وميدان الساعة وميدان سرور بدمياط وهم أشهر ميادين المحافظة.

كما تابع اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، تأمين المنشأت العامة والميادين، وتواجد رجال الشرطة في محيط الكنائس والمنشأت العامة.
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مصر شوارع دمياط اخبار

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