"كانت بسمته بتنور قلبي".. صلاح عبدالله ينعي الراحل إبراهيم فرح

نعى الفنان صلاح عبد الله الفنان الراحل إبراهيم فرح، وذلك بكلمات مؤثرة، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر صلاح صورة للفنان الراحل إبراهيم فرح، وعلق على الصورة قائلاً :"جايز ماتعرفهوش أو تعرفوا شكله وماتعرفوش إسمه".



وتابع صلاح قائلاً :"بس اللي لازم تعرفوه إن الراجل الطيب الصالح العسل دا كانت بسمته بتنور قلبي، وكنت بفرح قوي لما أقابله صدفة في التصوير وكنت بحس في وجوده المبهج إن الدنيا لسه بخير ومش لوحدي والله تقريباً كل اللي إشتغلوا معاه كان دا شعورهم، أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الإنسان بمعنى الكلمة إبراهيم فرح"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



يُشار أن الفنان إبراهيم رحل عن عالمنا منذ قليل،داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر ناهز ال 68 عامًا، وشارك إبراهيم العديد من الأعمال المميزة منها"حرب كرموز "، أهو ده اللي صار"، "قابيل"، "الأب الروحي "،"الرحلة"،" الخواجة عبد القادر".