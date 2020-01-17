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مع السلامة يا طيب.. صبري فواز ينعي إبراهيم فرح

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:22 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرص الفنان صبري فواز، على تقديم النعي إلي الفنان الراحل إبراهيم فرح،الذي توفي صباح اليوم الجمعة.



ونشر صبري فواز، صورة ل إبراهيم فرح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "مع السلامة يا طيب"



وكان تعرض الفنان إبراهيم فرح، لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله العناية إلى العناية المركزة بإحدي المستشفيات في 6 أكتوبر، إلي أن توفي عن عمر يناهز 68.

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، الإندهش بعد وفاة ثلاث فنانين اليوم، وكانت بدأت بوفاة الفنانة ماجدة الصباحي، ونادية رفيق، ثم الراحل إبراهيم فرح.
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