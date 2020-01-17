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حبس تاجر مخدرات لاتجاره في الحشيش بالقاهرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة السلام، بحبس تاجر مخدرات لحيازته كيلو حشيش بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "م ع. ح" 27 سنة، عاطل مقيم في السلام، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 20870 لسنة 2016م السلام أول "أموال عامة"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 14701 لسنة 2014م السلام أول "بلطجة"، والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 9112016م، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.300 جرام، ومبلغ مالي 285 جنيها، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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حوادث الفجر حشيش السلام اخبار الحوادث

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