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"روحاني" يغادر صلاة الجمعة دون انتظار إنتهاء المرشد الأعلى

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:03 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف مقطع فيديو تداوله الشنطاء عبر التواصل الإجتماعي، لحظة مغادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني بشكل مفاجئ المسجد فور إنتهاء صلاة الجمعة، دون الانتظار تحية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وظهر في مقطع فيديو الرئيس الإيراني وهو ينهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على المرشد الأعلى، الذي أمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبة وصفها الشارع الإيراني بأنها “مصيرية” بحسب روسيا اليوم.

وارجع البعض هذا التصرف لوجود انقسامات داخلية بين الرئيس والمرشد الأعلى، فيما سخر آخرون: "يمكن ورائه مشوار مهم".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ألقى اليوم خطبة الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أعوام؛ حيث كان ينتظرها الإيرانيون اليوم والعالم، في الوقت الذي تواجه طهران العديد من الضغوط، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في 3 يناير الجاري، ثم قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً على متنها.

ووجه خامنئي عددًا من الرسائل في خطبة اليوم، لأمريكا ودول أوروبا المشاركين في الاتفاق النووي، كما علق على حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وقال خامنئي: إن "الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة لا يمكن الوثوق بها، لكن طهران لا تعارض التفاوض مع أى شخص باستثناء الولايات المتحدة، وفى أول خطبة له منذ ثمانى سنوات فى طهران"، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "مهرج" لم يتظاهر سوى بدعم الشعب الإيرانى و"دفع خنجر سام" إلى ظهره.

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الكلمات المفتاحية

صلاة الجمعة خامنئي المرشد الأعلى إيران

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