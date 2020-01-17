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الإسكندرية: فتح حارة كوبري محرم بك وترميم كافة الحفر

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:00 م
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الجمعة خلال تفقده كوبري محرم بك بعد الانتهاء من أعمال إصلاحه، اللواء محمد القاضي مدير إدارة المرور بفتح حارة الكوبري التي تم إصلاحها صباح غد السبت، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح تمت في أقل من ٢٤ ساعة باستخدام المواد اللازمة، وتم وضع العلامات الاسترشادية المرورية المضيئة اللازمة، لإعلام المواطنين.

وعلى الصعيد ذاته، شدد اللواء محمد الشريف على الجهات المعنية بضرورة ترميم كافة الحفر بطول الكوبري، لحين البدء في أعمال رفع كفاءة الكوبري بالكامل، جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد القاضي مدير إدارة المرور.

كان قد حدث صباح أمس الخميس هبوط جزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، بالاتجاه من كارفور لمنطقة الشاطبي، وانتقل محافظ الإسكندرية للموقع وكلف كافة الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، خلال ٢٤ ساعة، وعمل التحويلات المرورية اللازمة، تشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل صيانة كاملة للكوبري لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حفاظا على أرواح المواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية مديرية وكيل وزارة التربية والتعليم بحل مشكلة تأخر بعض طلاب الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي عن موعد الامتحان والسماح لهم بدخول الامتحان وفقًا للقانون، وذلك نظرًا لحادث الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك والذي أدى لتعطل المواصلات، مشددًا على ضرورة عدم حدوث أي ضرر لأي طالب بسبب هذا الحادث الخارج عن إرادة الجميع.
الإسكندرية: فتح حارة كوبري محرم بك وترميم كافة الحفر
الإسكندرية: فتح حارة كوبري محرم بك وترميم كافة الحفر
الإسكندرية: فتح حارة كوبري محرم بك وترميم كافة الحفر
الإسكندرية: فتح حارة كوبري محرم بك وترميم كافة الحفر
الإسكندرية: فتح حارة كوبري محرم بك وترميم كافة الحفر
الإسكندرية: فتح حارة كوبري محرم بك وترميم كافة الحفر
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الكلمات المفتاحية

هبوط جزئي مصر التربية والتعليم الات اخبار

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