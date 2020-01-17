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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر كأس خادم الحرمين

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:58 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر ضمن مباريات كأس خادم الحرمين مشاهدة مباريات اليوم 17 يناير بث مباشر فى منافسات دور الربع نهائي من البطولة السعودية، يلا كورة مشاهدة مباراة اليوم مجانا في بث مباشر من خلال موقع كورة أون yallakora لايف في تحديث مستمر.

 

مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر
بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم بين النصر ضد العدالة من خلال موقع كورة اون kora online مشاهدة مباراة اليوم مباشر ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين yallakora لايف في متابعة للمباراة اون لاين عبر البث المباشر لموقعنا يلا شوت مباريات اليوم يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر

يلا كورة مباراة اليوم ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين حيث يستضيف فريق  العدالة فريق النصر مساء اليوم ويقام اللقاء على ارض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية yalla shot  لايف فى منافسة يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز والصعود الى الدور التالى من البطولة ونتابع البث المباشر لمباراة اليوم على bein sports ومشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية عبر موقع كورة أون.

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
مباراة النصر ضد العدالة
توقيت الساعة 4:55 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 5:55 مساء بتوقيت فى السعودية
توقيت الساعة 5:55 مساء بتوقيت فى الأردن
توقيت الساعة 5:55 مساء بتوقيت فى سوريا
توقيت الساعة 5:55 مساء بتوقيت فى فلسطين



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