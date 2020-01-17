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4 مهام أمام الجمعية العمومية لفروع نقابة "كتاب مصر".. التفاصيل

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:16 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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عقدت النقابات الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالمحافظات والتي بلغت عشرة فروع اجتماع الجمعية العمومية العادي بمقارها في كل محافظة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1975م، بإنشاء اتحاد الكتاب وتعديلاته، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة وذلك للنظر في البنود الاتية:

- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
- تقرير رئيس النقابة الفرعية، وعرض نشاط النقابة خلال عام 2019.
- تقرير سكرتير النقابة الفرعية، وعرض نشاط النقابة خلال عام 2019.
- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية النقابة الفرعية لعام 2019، واعتمادها.
- التجديد لمراقب الحسابات، أو تفويض مجلس إدارة النقابة الفرعية في ذلك.

وفق المادة 23 من قانون النقابة والذي ينص على لا يكون انعقاد الجمعية صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع لجلسة أخري تعقد خلال المدة أقلها ساعة وأقصاها خمسه عشر يوماص من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة بالمائة من الأعضاء.

وجدير بالذكر أن النقابات الفرعية بالمحافظات تعد من بؤر الاشعاع الحقيقية في محيطها كما انها قاطرة الأدب والثقافة لمكافحة التطرف والإرهاب والرديف الوطنى للدولة في مساعيها للثقافة والحرية.
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