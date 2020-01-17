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شاهد بث حي.. مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقدم بوابة الفجر بثًا مباشرًا لمباراة النصر والعدالة، في المباراة التي تقام بينهما في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، في إطار ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يأمل النصر للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ومن ثَم التتويج بها، وذلك في ظل المنافسة الشرسة مع الهلال على بطولة الدوري

السعودي.
وكان النصر قد هزم بالعدالة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما  بالجولة الحادية عشرة الدوري السعودي.

وتأهل النصر إلى الدور قبل النهائى بعد أن تغلب بصعوبة على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى حين تأهل العدالة عقب الفوز على

الشعلة بهدفين.
القنوات الناقلة للمباراة :

تنقل قناة السعودية الرياضية الأولى أحداث مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وسيعلق على المباراة جعفر الصليح.

ومن المتوقع أن يدخل النصر بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: براد جونز.
خط الدفاع: سلطان الغنام – مايكون بريرا – عبدالرحمن العبيد – عبدالله الخيبري.
خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري – نورالدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى.
خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

 
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