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"مع السلامة يا أبو قلب طيب".. محمد عز ينعي الفنان الراحل إبراهيم فرح

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:01 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعى الفنان محمد عز الفنان الراحل إبراهيم فرح، وذلك بكلمات مؤثرة، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد صورة للفنان الراحل إبراهيم فرح، وعلق على الصورة قائلاً :"مع السلامة يا أبو قلب طيب يا أبو ضحكة صافية يا أبو وش سمح يا أخلاق يا فنان، اللهم ارحمه رحمة واسعة وأكرم نزله ووسع مدخله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يُشار أن الفنان الراحل إبراهيم فرح سبق وتعاون مع الفنان محمد عز في مسلسل "الأب الروحي"، والمسلسل
شارك في بطولته محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد فلوكس، أحمد عبدالعزيز، ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل، كارولين عزمي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وفي سياق آخر، يُعرض لمحمد عز حاليًا مسلسل"الأخ الكبير"، والمسلسل بطولة محمد رجب، هبة مجدي، دينا فؤاد، محسن منصور، آيتن عامر، عبير صبري، محمود حجازي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق.
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