يورجن كلوب يتحدث عن موقعة مانشستر يونايتد والعداوة التاريخية وموقف المصابين

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أهمية مباراة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد والمقرر لها مساء بعد غد الأحد على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"إنها مباراة مهمة جدًا جدًا وعلينا أن نتعلم كيف أن نتعامل مع هذه المباريات بالسلوك الصحيح".



وتابع :"لم تكن أخر مباراة ضدهم سيئة لكن مازال بإمكاننا التحسن، مباراة أولد ترافورد مثال جيد لأننا لم نكن بأفضل مستوانا بسبب جودتهم وعلينا أن نكون كذلك هذه المرة".



وزاد :"اإنه لشيء غريب جدًا إن تلعب إمام فريق بجودة عالية كل إسبوع، الإسبوع الفائت واجهنا توتنهام".



وواصل :"بالنسبة لليونايتد فهم لا يعتمدون على الهجمات المرتدة فقط لكنه الشيء الأساسي لهم، إذا أراد الناس أن يرون ذلك انتقادًا فلا يمكنني تغيير ذلك".



وعن العداوة التاريخية مع اليونايتد قال :"هنا في ليفربول لدينا أعداء اكثر من أي نادي أخر بالعالم".



وحول أخر مستجدات المصابين في ليفربول أوضح كلوب :"ماتيب وفابينهو تدربا بشكل طبيعي يوم السبت لذا سيكونان بقائمة الفريق".



وأضاف :"الثلاث الأخرين ليسوا جاهزين، لوفرين سيتدرب مع الفريق من يوم الاثنين، بالنسبة لكيتا وميلنر فمن غير الممكن الاستعجال، عندما يجهزان فهو شيء رائع".



وأتم حديثه :"نعلم جميعًا مدى أهمية هذه المباراة لمشجعينا لكن بالنسبة لنا هي مثل مواجهة إيفرتون مجرد إضافة فقط".