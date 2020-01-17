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الصين تسجل مستوي قياسي في إنتاج الصلب

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:48 م
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إنتاج الصلب
إنتاج الصلب
وكالات
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سجلت الصين مستوي قياسي جديد في إنتاج الصلب في عام 2019، حيث كشفت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بالصين، اليوم الجمعة، عن أن إنتاج الخام بلغ 999.34 مليون طن في عام 2019، بزيادة 8.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق له.

وجاء ارتفاع إنتاج الصلب في الصين مع اتجاه الحكومة لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية في محاولة للتغلب على تباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى قوة سوق العقارات في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.1 بالمائة في إجمالي العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة نمو في 29 عاماً.

وكان إنتاج الصين من الصلب قد ارتفع في ديسمبر ليسجل 84.27 مليون طن، صاعداً بنحو 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ويعتبر 2019 هو العام الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل الصين مستوى قياسياً في إنتاج الصلب الخام.
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الكلمات المفتاحية

سوق العقارات المكتب الوطني للإحصاء بالصين البنية التحتية إنتاج الصلب

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