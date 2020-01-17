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"الأطباء" عن وفاة الحالة الثالثة بحادث المنيا: لن نترك حقها

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:52 م
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الأطباء
الأطباء
منى صموئيل
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تقدمت لجنة الشباب بنقابة الأطباء، بخالص العزاء لأسرة الطبيبة نورا كمال، الذي توفيت منذ قليل، متاثرة بإصاباتها داخل المستشفى.

اللجنة قالت إنها لن تترك حق الطبيبات، الذي أهدر التعنت والقهر والتعسف من وزارة الصحة – على حد قولها- حياتهم.

وتعرضت عدة طبيبات لحادث في أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة، بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، صباح الأربعاء الماضي، على طريق الكريمات، ما أسفر عن وقوع 5 وفيات وإصابة 15.
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