رغم الرياح.. تداول ١٦ سفينة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8959 طن فوسفات و15750 طن يوريا و3016 طن رمل.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 47663 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48192 طنا.



وغادر الميناء، قطاران بحمولة إجمالية 2652 طن قمح، في حين غادرت 174 سيارة نقل محملة بـ 9416 طن قمح.