لماذا رفضت الراحلة نادية رفيق العمل في السينما؟

رحلت الفنانة نادية رفيق عن عالمنا منذ قليل وذلك بعد صراع مع المرض، بعدما قدمت لنا باقة مميزة من أجمل الأعمال الدرامية، ولقد اشتهرت بلقب الأم الحنون أو أم الغلابة.



وبالرغم من تألقها الشديد في الأعمال الدرامية، إلا أنها في البداية تخوفت من المشاركة في التلفزيون وذلك بسبب رفضها القبلات أو الأحضان.



حيث، طلب منها مدير التليفزيون محمد محمود شعبان المعروف وقتها بإسم "بابا شارو"، الانضمام للتليفزيون مقابل 4 أضعاف الأجر فى الإذاعة، لكنها رفضت خوفا من القبلات أو غيرها من المشاهد الغير مناسبة.



وكانت تتخوف العمل في السينما أيضًا لنفس الأسباب السابقة، حيث عرض عليها المخرج على بدرخان المشاركة فى بطولة فيلم "أهل القمة" لكنها رفضت فى البداية ولكنه نجح فى إقناعها وبالفعل وافقت.