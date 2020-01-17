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فاتن حمامة مطلوبة على جوجل تريند

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:51 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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احتلت النجمة الراحلة فاتن حمامة، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك لإن اليوم يحل ذكرى وفاتها الـ5.


رغم ان فاتن حمامة، كانت في جيل السبعينات، لكن أحبها كل الأجيال التي لم تعثرها فهي دائما الممثلة المفضلة للجميع، فاتن حمامة قدمت كل الشخصيات في السينما المصرية وأسطاعت أن تنجح في كل دور قدمتة عبر الشاشة لذلك لقبت ب سيدة الشاشة العربية.



فاتن حمامة،تميزت بإداء تمثيلي غير تقلدي، وكانت لها طابع خاص وتميل لتجسيد شخصية الفتاة الرومانسية، وهي من مواليد 27 مايو 1931، وتوفيت في 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 84.



فاتن حمامة، تزوجت في حياتها ثلاث مرات اولي كانت من المخرج عز الدين ذو الفقار، وانجبت منه ابنتها نادية، واستمر زواجها لمدة 7سنوات، ثم تزوجت من الفنان عمر الشريف، بعد قصة حب طويلة، وانجبت منه ابنه الوحيد طارق، ولكنها انفصلت عنه ايضا، ثم تزوجت من الدكتور محمد عبد الوهاب، وعاشت معه حتى وفاتها
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الكلمات المفتاحية

فاتن حمامة ذكرى وفاتها

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