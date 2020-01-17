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وكيل "صحة القليوبية" ينفي ظهور أنفلونزا الخنازير بالمحافظة
الجمعة 17/يناير/2020 - 03:45 م
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ماهيتاب عبد الفتاح
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نفى الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، ما تردد عن انتشار أنفلونزا الخنازير بمستشفيات قليوب.
وأوضح "الطباخ" أن أنفلونزا الخانزير انتهت منذ عام 2009، وتم القضاء عليها نهائيا.
وقال "الطباخ"، في تصريحات إلى "الفجر" إن المرض المنتشر حاليا، هو الأنفلونزا الموسمية بأعراضها الطبيعية، سواء كحة أو رشح.
وأوضح "الطباخ" أن أنفلونزا الخانزير انتهت منذ عام 2009، وتم القضاء عليها نهائيا.
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