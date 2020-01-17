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ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:43 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عاطلين بحوزتهما قرابة 2 كيلو حشيش وهيروين قبل بيعها على عملائهم في السلام والمرج.

وتلقت مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات، بضبط "م. ع. ح" 27 عاما، عاطل مقيم في السلام، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 20870 لسنة 2016م السلام أول أموال عامة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 14701 لسنة 2014م السلام أول بلطجة، والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 9112016م، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.300 جرام، ومبلغ مالي 285 جنيها، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتمكن أيضًا ضباط المباحث من ضبط "ع. م. م" 43 عامًا عاطل، والسابق اتهامه في 12 قضية آخرها 5597 لسنة 2015م مخدرات أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا السيارة رقم د ج، بيضاء اللون، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 560 جراما، ومبلغ مالي 325 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر اللازم، وجار عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

هيروين حشيش القاهرة

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