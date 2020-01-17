استلفت بدلة.. وزير التموين الأسبق يتحدث عن لقاءه بـ'عبد الناصر' (فيديو)

قال جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إنه كان ينوي الالتحاق بكلية الآداب، والتخصص في الأدب الإنجليزي، ولكنه تفوق في الثانوية العامة وحصل المركز الثاني على مستوى القطر، فقرر الالتحاق بكلية الاقتصاد.





وأشار "عبدالخالق"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه التقى بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر مرتين، إحداهما كانت لتفوقه في الثانوية العامة، والمرة الثانية لتفوقة في الكلية وحصده المركز الأول بالبكالوريوس.



