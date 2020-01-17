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عاجل.. وفاة الحالة الثالثة بحادث "أطباء المنيا"

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:39 م
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الحادث
الحادث
منى صموئيل
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توفيت منذ قليل، الطبيبة نورا كمال، التي تعالج بمستشفى معهد ناصر، إثر إصابتها بكسر في الفخذ، نتيجة حادث المنيا، الذي وقع الأربعاء الماضي، ليرتفع عدد المتوفين إلى 5 وفيات و15 مصابا.

ولقت الطبيبتن سماح نبيل، ورانيا محمد، إضافة إلى سائق الأتوبيس، وعامل، مصرعهم فور وقوع الحادث.

وتسلمت النيابة التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.

وأظهر التقرير إصابة كل من: راعوث القس أشعيا، بانفجار في الرحم مما أدى لإجهاض طفلها، وعدة كسور في أماكن مختلفة، وخلل في الحوض، وإيمان عاطف سيف، بكسر بالعمود الفقري، ونواره نبيل حمدان، بكسر في الفخذ والساق، وجهاد محمد يوسف على، 26 عاما، بكدمات بالساق، وفاطمة منصور محمد منصور، 26 عاما، بكدمات بالكتف والذراع الأيسر، وسلمى حسونة حسن محمد 26 سنة بكدمات بالكتف، وزين صالح محب الدين أحمد، بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأمنية رفعت على محمد، 22 عاما، بشرخ في الحوض وجرح قطعي الذكر، وآية رفعت على محمد، 26 عامًا، بشرخ في الفقرة الصدرية العاشرة من العمود الفقري وكدمات بالوجه والأنف ونزيف أمسي وكدمات بالصدر، وإيمان على محمد محمود 26 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم كسور.

واستعجلت النيابة العامة، تقرير الفحص الفني، للسيارات المتضررة جراء حادث ضحايا "أطباء التكليف بالمنيا"، فيما استعلمت النيابة، عن حالة عدد من مصابين حادث أطباء المنيا، المتواجدين بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، للاستماع لأقوالهم.

وأوضحت التحريات أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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