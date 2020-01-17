بعد الترويج لها .. بيكا وبندق وفيلو يطرحون "طالبة جنان"



تفاصيل مهرجان "طالبة جنان"



الكهرجان غناء: فيلو، بيكا، بندق، كلمات: إسلام المصري، توزيع: فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "كله جاي عليا ناس مؤذيه مصوني حته النفسية صفر المية تعبوني فرحة تيجي ثواني وارجع تاني للخلا، قالو عني خاربها بس وربي انا في زنقة".



يذكر أن المؤدي حمو بيكا، ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في ازمته مع نقابه المهن الموسيقية، والتي تقع في منعه من احياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد ان اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.



طرح نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مهرجان جديد يحمل اسم "طالبة جنان"، بمشاركة أحمد الفيلو، وبندق، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يويوتيوب"، وكالعادة حصد المهرجان على نسبة مشاهدة عاليه، منذ طرحه.