Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يتحدث عن مواجهة إشبيلية وموقفه من إقالة فالفيردي

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام إشبيلية في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".


وقال زيدان في المؤتمر الصحفي :"الجميع يرغب باللعب غدًا، ورغم تعرضنا لبعض المشاكل مؤخرا، إلا أننا سنلعب مباراة الغد ضد أحد أفضل أندية الدوري وعلينا أن نكون مستعدين".

وأضاف :"لن أكشف عن إمكانية مشاركة الثنائي كريم بنزيمة وسيرجيو راموس في مباراة الغد".


وأوضح :"لكل نادٍ تقاليده، إذا أقاموا لنا الممر الشرفي غدا، فسنقبل به، لكنهم قادمون للعب مباراة كرة قدم وهو الأمر الوحيد الذي يشغل بالي".

‏وزاد :"لا يهمنا ما يحدث قبل المباراة، بل ما سيحدث خلالها".

وأشار :"لوبيتيجي مدرب رائع، وسيتقبل بشكل جيد في منزله، لقد أظهر ذلك سابقا وسيظهره مستقبلا، كل ما يمكنني قوله عنه أنه مدرب جيد جدا وهذا كل ما بالأمر".

وأردف :"أشعر بالأسف من أجل إرنيستو فالفيردي، إنه مدرب رائع، لن أخوض في الحديث عن ما إذا كانت إقالته منصفة أم لا".

‏واستطرد :"أعلم موقعي جيدا، وفي حال خسرت غدا سيقومون بانتقادي مثلما فعلوا ذلك قبل شهر نصف".


وعن جاهزية راموس قال :"سيرخيو راموس يريد اللعب. لقد قام بكل ما يمكن القيام به من أجل لعب مباراة الغد، ‏إنه مثالٌ يحتذى به، إنه قائدنا هو المرجع لكل اللاعبين".
Advertisements

أخبار تهمك

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 5 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عامًا

منذ ساعة و 28 دقيقة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| وصول بادجي لمقر الأهلي بالجزيرة

منذ أقل من ساعتين

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أليو بادجي يخوض مرانه الأول مع الأهلي على ملعب مختار التتش

منذ ساعة الا ربع

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

10:43 ص

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status