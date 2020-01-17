زيدان يتحدث عن مواجهة إشبيلية وموقفه من إقالة فالفيردي

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام إشبيلية في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي :"الجميع يرغب باللعب غدًا، ورغم تعرضنا لبعض المشاكل مؤخرا، إلا أننا سنلعب مباراة الغد ضد أحد أفضل أندية الدوري وعلينا أن نكون مستعدين".



وأضاف :"لن أكشف عن إمكانية مشاركة الثنائي كريم بنزيمة وسيرجيو راموس في مباراة الغد".





وأوضح :"لكل نادٍ تقاليده، إذا أقاموا لنا الممر الشرفي غدا، فسنقبل به، لكنهم قادمون للعب مباراة كرة قدم وهو الأمر الوحيد الذي يشغل بالي".



‏وزاد :"لا يهمنا ما يحدث قبل المباراة، بل ما سيحدث خلالها".



وأشار :"لوبيتيجي مدرب رائع، وسيتقبل بشكل جيد في منزله، لقد أظهر ذلك سابقا وسيظهره مستقبلا، كل ما يمكنني قوله عنه أنه مدرب جيد جدا وهذا كل ما بالأمر".



وأردف :"أشعر بالأسف من أجل إرنيستو فالفيردي، إنه مدرب رائع، لن أخوض في الحديث عن ما إذا كانت إقالته منصفة أم لا".



‏واستطرد :"أعلم موقعي جيدا، وفي حال خسرت غدا سيقومون بانتقادي مثلما فعلوا ذلك قبل شهر نصف".





وعن جاهزية راموس قال :"سيرخيو راموس يريد اللعب. لقد قام بكل ما يمكن القيام به من أجل لعب مباراة الغد، ‏إنه مثالٌ يحتذى به، إنه قائدنا هو المرجع لكل اللاعبين".