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جلسة خاصة بين عبدالحفيظ ومعلول في مران الأهلي

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع التونسي علي معلول، لاعب الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.


وواصل الأهلي تدريباته؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.


من ناحية أخرى قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمي تدريبات قوية لحراس الفريق وشهدت مشاركة قوية للرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 33 نقطة بعد الفوز رقم 11 أمس الأول على حساب طنطا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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