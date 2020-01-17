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تفاصيل جلسة فايلر مع شريف إكرامي

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:35 م
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع شريف إكرامي، على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.

وحرص فايلر، على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة ومشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أمس.

وشارك إكرامي مع محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل.

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع التونسي علي معلول، لاعب الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 33 نقطة بعد الفوز رقم 11 أمس الأول على حساب طنطا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الأحد المقبل في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.
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