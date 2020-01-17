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ضبط مركز طبي مخالف في الزقازيق "صور"

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:33 م
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المضبوطات
المضبوطات
سمر السيد
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، في محافظة الشرقية، حملة لمداهمة مركز طبي غير مرخص عبارة عن عيادتين ومحل تابع لهما بمدينة الزقازيق، يبيع الوهم للمرضى.


وجاء ذلك برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، المديرة العامة للصيدلة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومباحث التموين بالمحافظة.

ووردت معلومات تفيد بأن المركز يدار بواسطة أشخاص حاصلين على مؤهلات متوسطة، وينتحلون صفة طبيب وصيدلي، ويقوموا بإيهام المرضى بتوقيع الكشف الطبي عليهم، وصرف روشتة أعشاب "مغشوشة"، وغير مسجلة بوزارة الصحة وذلك من صيدلية خاصة بالمستخلصات العشبية غير المرخصة أسفل العقار بمبالغ طائلة، وبعد التواصل مع الصيدلي عبر الإنترنت، وتتجاوز كل وصفة خمسة آلاف جنيه، مع حقن المرضي بحقن مجهولة المصدر يقال إنها تحتوي علي سم النحل ومواد مخدرة وكورتيزون.

وأثبتت الحملة، المخالفات كافة، وضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ٥٩٠٠ قرصا (عبوة وحدة زجاجة) تمثلت في أدوية عشبية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، ويتم تداولها من دون إشراف طبي، ما يعرض المرضى للخطر.

 

كما ضبطت كميات من السرنجات والأمبولات المستخدمة مجهولة المصدر وغير مرخصة بوزارة الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز الشرطة منها محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة ثان الزقازيق.

ضبط مركز طبي مخالف في الزقازيق "صور"
ضبط مركز طبي مخالف في الزقازيق "صور"
ضبط مركز طبي مخالف في الزقازيق "صور"
ضبط مركز طبي مخالف في الزقازيق "صور"
ضبط مركز طبي مخالف في الزقازيق "صور"
ضبط مركز طبي مخالف في الزقازيق "صور"
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مركز طبي مخالف مركز طبي حملة

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