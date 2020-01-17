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متخصص في الشأن الدولي: أردوغان هتلر الإعلام الجديد (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:33 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال جمال رائف، المتخصص ف الشأن الدولي، إن الرئيس التركي طيب أردوغان شخص فوضوي، ويجد في الفوضى مجال رحب في نشر الميليشيات التي يعتقد أنها ستساعده في تحقيق حلمه المستحيل بتشكيل خلافة عثمانية.

وأشار "رائف"، خلال حواره اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن أردوغان يعرقل المسار السياسي في ليبيا، لرغبته في استمرار الفوضى ليتمكن من السيطرة على البترول الليبي، منوها بأن سياسات أردوغان أصبحت عبأ على المنطقة.

ووصف الرئيس التركي بـ هتلر الإعلام الجديد، حيث أن أردوغان يسعى لاستخدام أدواته وقنواته الإعلامية لتزييف الواقع، والسيطرة العقول، مشيدا بوعي المصريين وعدم انسياقهم وراء ما تبثه قنوات الإخوان من شائعات.
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الكلمات المفتاحية

هتلر تركيا اخبار مصر أردوغان

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