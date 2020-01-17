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البحرين: من تآمر على مصر رد كيده إلى صدره

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن "من يسيئ إلى مصر يسيئ إلى نفسه وبلده، وأن من يتآمر عليها رد كيده إلي صدره"، وذلك في في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ومن جانب آخر، أشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل البحريني للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالتوجهات العسكرية الرائدة التي تتخذها جمهورية مصر العربية، نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، خلال متابعته فعاليات افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، وختام المناورة "قادر 2020"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأجنبية، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين.

وحضر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نيابة عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. 
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