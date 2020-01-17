عيد ميلادها لم يمنعها من توديع ماجدة الصباحي.. معلومات لاتعرفها عن أم البنات دلال عبدالعزيز

الفجر الفني

نشأتها

حياتها الفنية

حياتها الأسرية



أبرز أعمالها





ومن الأعمال الدرامية الآتي:





دموع صاحبة الجلالة.



ليالي الحلمية - الجزء الأول والثاني.



لا مع يحيى الفخراني.



أبداً لم يكن لها.



جسر الخطر.



وعد ومش مكتوب.



نيللي وشريهان.



للعدالة وجوه كثيرة.



حديث الصباح والمساء.

حرصت الفنانة دلال عبدالعزيز، على توديع الراحلة القديرة ماجدة الصباحي، وشاركت في تشييع جنازتها، منذ قليل، بالرغم من تزامنه مع احتفالها بعيد ميلادها.ويصادف اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من يناير، وذلك بعدما قدمت باقة مميزة من أجمل الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة والتي أثرت بها الساحة الفنية.وفي هذا التقرير، يستعرض لكمأبرز أعمال دلال عبد العزيز وحياتها الفنية.ولدت دلال عبدالعزيز في محافظة الشرقية، وهي حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة.دخلت المجال الفني في عام 1977، وذلك ببعض الأدوار الصغيرة ومنها مسلسل بنت الأيام، وكانت بداية إنطلاقتها عن طريق الفنان نور الدمرداش الذي قدمها للمسرح، وشاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.وفي عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، ورزقت بإبنتيها دنيا وإيمي وكلتاهما دخلتا إلى الساحة الفنية وحققتا نجاحات كبيرة.ولقد قدمت دلال عبدالعزيز عدة أعمالًا سينمائية ومنها: البدلة، صنع في مصر، لا تراجع ولا استسلام، آسف على الإزعاج، ليس لعصابتنا فرع آخر، فيش وتشبيه، بنات حارتنا، يا رب ولد، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، سارق السيارات، بئر الخيانة.