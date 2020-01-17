Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كل سنة وسمورة وبألف خير".. داليا البحيري تهنئ سمير غانم بعيد ميلاده

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
وجهت الفنانة داليا البحيري رسالة تهنئه للفنان القدير سمير غانم، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت داليا صورة جمعتها بالفنان سمير غانم، وعلقت على الصورة قائلة :"كل سنة وسمورة طيب وبألف خير، يشرفني أنني عملت مع هذه الروح المتواضعة، عيد ميلاد سعيد يا سمورة".

وفي سياق آخر، تنتظر داليًا حاليًا عرض مسلسلها الجديد "فلانتينو" والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو بطولة عادل إمام،وفاء صادق،دلال عبد العزيز، إلهام عبد البديع،رانيا محمود ياسين، داليا البحيري،بدرية طلبة،حمدي الميرغني،طارق الأيباري،محمد الكيلاني،سليمان عيد،هدى المفتي، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.


والجدير بالذكر أن سمير غانم ينتظر حاليًا عرض مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب"، و المسرحية بطولة سمير غانم، إيمي طلعت زكريا، أحمد سعد، طارق الإيباري، إيمان السيد، أيمن منصور،ومن تأليف أحمد الإيباري، وإخراج طارق الإيباري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 18 ساعة

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| وصول بادجي لمقر الأهلي بالجزيرة

منذ أقل من ساعتين

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أليو بادجي يخوض مرانه الأول مع الأهلي على ملعب مختار التتش

منذ 40 دقيقة

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عامًا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هكذا هنأ حمدي الميرغني محمد ثروت بعيد ميلاده

زواج داليا البحيري وحمدي الميرغني فى مسلسل "فلانتينو"

شاهد.. داليا البحيري وخالد سليم وإيمي سالم في أحدث ظهور لهم

بإطلالة كاجوال داليا البحيري تخطف أنظار محبيها في أحدث ظهور لها

عمرو وهبة لـ"الفجر الفني": "ماكو"مُفاجأَة وتعاوني مع الزعيم شرف ليا

بدرية طلبة: "اللي مصبرني على مصاعب التصوير إني مع الزعيم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

10:43 ص

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status