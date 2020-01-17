"كل سنة وسمورة وبألف خير".. داليا البحيري تهنئ سمير غانم بعيد ميلاده

وجهت الفنانة داليا البحيري رسالة تهنئه للفنان القدير سمير غانم، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت داليا صورة جمعتها بالفنان سمير غانم، وعلقت على الصورة قائلة :"كل سنة وسمورة طيب وبألف خير، يشرفني أنني عملت مع هذه الروح المتواضعة، عيد ميلاد سعيد يا سمورة".



وفي سياق آخر، تنتظر داليًا حاليًا عرض مسلسلها الجديد "فلانتينو" والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو بطولة عادل إمام،وفاء صادق،دلال عبد العزيز، إلهام عبد البديع،رانيا محمود ياسين، داليا البحيري،بدرية طلبة،حمدي الميرغني،طارق الأيباري،محمد الكيلاني،سليمان عيد،هدى المفتي، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.





والجدير بالذكر أن سمير غانم ينتظر حاليًا عرض مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب"، و المسرحية بطولة سمير غانم، إيمي طلعت زكريا، أحمد سعد، طارق الإيباري، إيمان السيد، أيمن منصور،ومن تأليف أحمد الإيباري، وإخراج طارق الإيباري.