بسبب "المحشي".. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بالبحيرة (أسماء)

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، عقب تناولهم وجبة "محشي" معدة بالمنزل وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز دمنهور يفيد بوصول المستشفى التعليمي كل من "سحر شحاتة علام" 40 عاما، وأبنائها "محمد إبراهيم شحاتة" 15 عاما، "مروان" 6 سنوات، "مؤمن" 5 سنوات، و"طارق علام عبد الفتاح" 7 سنوات، وجميعهم مقيمين بمركز أبو حمص مصابين بحالة تسمم غذائي نتيجة تناول وجبه "محشي" معدة بالمنزل.



وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحويلهم لمركز سموم الإسكندرية وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.