النيابة تطالب المعمل الكيميائي بتقرير واف عن كيلو "حشيش"



وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد رضا، رئيس وحدة مباحث الأزبكية، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "أ. م"، 73 سنة، مزارع، و"ع. س"، 64 سنة، مزارع، حال تواجدهما بميدان رمسيس، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، و1000 جنيه.



وبمواجهتهما أمام العميد إيهاب سيف، مأمور القسم، والرائد عمر مسلم، معاون مباحث القسم، بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.

وكما تم حبس المتهمين في وقت سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات.