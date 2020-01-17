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النيابة تطالب المعمل الكيميائي بتقرير واف عن كيلو "حشيش"

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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طالبت النيابة العامة، المعمل الكيميائي بإرسال تقرير واف عن مضبوطات وهي عبارة عن كيلو حشيش و200 جرام ضبطت بحوزة مزارعين في ميدان الرمسيس بقصد الاتجار.

وكما تم حبس المتهمين في وقت سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد رضا، رئيس وحدة مباحث الأزبكية، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "أ. م"، 73 سنة، مزارع، و"ع. س"، 64 سنة، مزارع، حال تواجدهما بميدان رمسيس، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، و1000 جنيه.

وبمواجهتهما أمام العميد إيهاب سيف، مأمور القسم، والرائد عمر مسلم، معاون مباحث القسم، بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.
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الكلمات المفتاحية

حشيش النيابة المعمل الكيميائي

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