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الرئيس التنفيذي لـ"تويتر": المستخدمين لن يحصلوا على زر تعديل التغريدات المنشورة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:24 م
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Jack Dorsey
Jack Dorsey
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Jack Dorsey في مقابلة مع جولدمان ساكس العام الماضي، أن موقع التدوين المصغر سيحصل على زر التعديل قريبًا، حيث قال حينها إن الشركة تعمل على ميزة تتيح للمستخدمين تعديل تغريداتهم، ومع ذلك، يبدو الآن أن هذا لن يحدث أبداً.

وقال Dorsey أن مستخدمي تويتر لن يحصلوا على خيار أو زر لتعديل التغريدات المنشورة، عندما سئل عن متى سيحصل النظام الأساسي على خيار التعديل، أجاب دورسي: "ربما لن نفعل ذلك أبدًا". 

وأضاف أن فكرة عدم دمج خيار التعديل لها جذور في التصميم الأصلي لـ Twitter.

واكمل دورسي: "لقد بدأنا كرسالة نصية قصيرة SMS، وكما تعلمون جميعًا، عند إرسال رسالة نصية، لا يمكنك استعادتها حقًا"، كذلك تويتر لا يكون في حاجة إلى وجود زر التعديل، حيث يحتوي خيار التعديل على مزايا وعيوب.

يلاحظ أن الشيء الجيد في خيار التعديل هو أنه يمكن للمستخدمين إصلاح الأخطاء المطبعية عن طريق الخطأ.
 
ومن ناحية أخرى، فإن التفكير السيئ في خيار التعديل هو أنه يمكن للأشخاص تعديله وإضافة معلومات خاطئة لتضليل الناس، هذه هي كل الاعتبارات. 

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