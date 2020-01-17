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نجم البرتغال يضغط على ناديه للانضمام إلى مانشستر يونايتد

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:22 م
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برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
حسام مجدي
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قام أحد نجوم الدوري البرتغالي بالضغط على ناديه الحالي لكي يوافق على انضمامه لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم برونو فيرنانديز

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت أن نادي مانشستر يونايتد مهتم جدا بالتعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في هذا الشتاء.

وأشارت التقارير إلى أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع فيرنانديز بناءا على رغبة أولي جونار سولشاير مدرب الفريق الذي أكد على إعجابه الشديد بمستوى اللاعب وأنه سيكون مفيد للفريق.

ضغط ممن فيرنانديز للانضمام إلى اليونايتد

وذكرت تقارير صحفية برتغالية أن برونو فيرنانديز يضغط بقوة حاليا على إدارة نادي سبورتينج لشبونة لكي يسمحوا له بالرحيل عن الفريق والانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الشتاء.

وكشفت التقارير البرتغالية أن فيرنانديز قد أبغ ابلغ الجهاز الفني لنادي سبورتينج لشبونة بأنه لا يريد المشاركة في مباراة الديرب القادمة أمام نادي بنفيكا وحسم رغبته في الرحيل عن الفريق.

مشاركات برونو فيرنانديز مع نادي سبورتينج لشبونة هذا الموسم

وقد شارك برونو فيرنانديز في 24 مباراة حتى الآن مع نادي سبورتينج لشبونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع 7 أهداف آخرين.
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