بطريرك الروم الكاثوليك يزور كنيسة سيدة البشارة بشبرا (صور)

ترأس صباح اليوم الجمعة صاحب الغبطة البطريرك يوسف الأول العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك صلاة القداس الإلهي الأول بكنيسة سيدة البشارة بشبرا.



وشارك في الصلاة سيادة المطران جورج بكر النائب البطريركي بمصر والسودان، والأب بيوس فرح راعي الكنيسة والوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب فريد عطا راعي كاتدرائية القيامة وممثل صاحب المدارس، والأب نادر حداد السكرتير الشخصي لغبطة البطريرك.



حضر لفيف من شعب الكنيسة، وبمشاركة بعض رعاية كنائس مصر الجديدة والظاهر، كما أعطى غبطته رتبة الأرشيمندريت للأب بيوس فرح الوكيل البطريركي، وذلك لمجهوداته وخدماته بالكنيسة وأعرب عن فرحه بالزيارة لتلك الكنيسة التي تعتبر اقدم كنيسة روم كاثوليك في مصر وذكر أنها من أجمل الكنائس بالشرق الأوسط.