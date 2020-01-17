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وفاة الفنانة نادية رفيق بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما (مسيرة فنية حافلة)
الجمعة 17/يناير/2020 - 02:21 م
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توفيت الفنانة القديرة نادية رفيق، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 84 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه نجلها فضيل كوردي، تشيع الجنازة اليوم الساعة 2 ظهرًا، في كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة.
وكتب نجل الفنانة الراحلةنادية رفيق: "أتمّت أمى.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها علي خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".
ونعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنانة الراحلة نادية رفيق، قائلا: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين".
مسيرة الفنانة الراحلة نادية رفيق الفنية
شاركت الراحلة نادية رفيق، في عدد كبير من الأعمال الفنية، وهي واحدة من أشهر الفنانات التي قدمت دور الأم في فترة الثمانينيات والتسعينات.
وبدأت نادية رفيق مشوارها الفني كالعادة بدور صغير في المسلسل الأشهر "سمارة" مع سميحة أيوب ومحسن سرحان، وضعها على قاعدة الانطلاق لتقدم بعدها ما يقرب من 150 عملاً فنياً مميزاً.
وقدمت نادية رفيق، عدد كبير من الأعمال السينمائية، أبرزها: "الإرهاب - القاتلة - قضية الأستاذة عفت - سواق الهانم"، وشاركت مؤخرًا في فيلم "كبارية".
ومن حيث الأعمال الدرامية، قدمت أيضًا الكثير في المسلسلات، أبرزها: "ليلة القبض على فاطمة - فلوب حائرة" وأخرهم مسلسل "باب الخلق" للفنان الراحل محمود عبدالعزيز.
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