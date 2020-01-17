وفاة الفنانة نادية رفيق بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما (مسيرة فنية حافلة)

توفيت الفنانة القديرة نادية رفيق، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 84 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه نجلها فضيل كوردي، تشيع الجنازة اليوم الساعة 2 ظهرًا، في كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة.





وكتب نجل الفنانة الراحلة نادية رفيق: "أتمّت أمى.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها علي خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".





ونعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنانة الراحلة نادية رفيق، قائلا: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين".





مسيرة الفنانة الراحلة نادية رفيق الفنية