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كلب مسعور يعقر 5 أطفال في البحيرة (بالأسماء)

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:22 م
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كلب مسعور
كلب مسعور
إسلام أمين
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عقر كلب مسعور، 5 أطفال من عائلة واحدة، في أثناء تواجدهم أمام منزلهم، بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم للمستشفى المركزي؛ لإعطائهم المصل المناسب.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بإصابة كل من فهد خالد عبدالله 6 سنوات، وثيم الله عمر عبدالله، 5 سنوات، ويوسف عمر عبدالله، 7 سنوات، وعمر عماد عبدالله، 9 سنوات، وعبدالرحمن محسن عبدالله، 3 سنوات، ونقلهم للمستشفى المركزي، مصابين بعقر كلب من أمام منزلهم بجوار مدرسة بدر الابتدائية.

وتم نقل الأطفال المصابين لمستشفى بدر المركزي، وإعطائهم مصل الكلب، وعمل الإسعافات الأولية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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