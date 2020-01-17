ترتيب الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد تعادله أمام بيراميدز

تعادل الاتحاد السكندري مع نظيره بيراميدزإيجابيًا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس في الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





هدف الاتحاد السكندري





وأحرز حارس الاتحاد السكندري عماد السيد الهدف الأول لبيراميدز في مرماه، من خطأ فادح، ولكن احتسب الهدف لعبدالله السعيد.





هدف التعادل بـ "الكعب"





وسجل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري هدفًا رائعًا لفريقه، من "كعب" مميز، ليعلن التعادل مع بيراميدز، في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.





ترتيب الاتحاد السكندري





ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تعادله مع بيراميدز، حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة، حققها من 13 مباراة لعبها بالبطولة حتى الان.





مبارايات الاتحاد بالدوري





وفاز الاتحاد السكندري في 6 مبارايات ببطولة الدوري، في حين تعادل في 4 وخسر 4مبارايات.





أهداف الاتحاد بالمسابقة





سجل لاعبو الاتحاد السكندري 13 هدفًا بواقع هدف في كل مباراة، ودخل في مرماه 11 هدفًا.



























