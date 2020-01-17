استمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين بالغردقة

تكثف الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر، جهودها في عمليات البحث المستمر عن صيادين الغردقة المفقودين، وذلك بوضع خطة وخريطة بحث بالتعاون مع شيوخ الصيادين بالبحر الأحمر.



ومن جانبه، قال حسن عبدالمالك، نجل شقيق الريس ناجي، ريس المركب المفقود، إن عمليات البحث مستمرة منذ الأمس عن طريق تحرك عدد 2 من الإسبيدات الخاصة بمحميات البحر الأحمر، كما تم الأخذ ببعض الخرائط التي تم رسمها بناءً على طلب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتستمر الآن عمليات البحث في منطقة جنوب البحر الأحمر لمسح أكبر مساحة ممكنة.



وأضاف "حسن عبد المالك"، أن اللوء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يتابع نتائج البحث عن طريق الأجهزة المختصة وأيضا معنا كأهالي المفقودين بصفة مستمرة، موجها الشكر للمحافظ وجميع الأجهزة المختصة والمعنية في عمليات البحث عن ذويهم، داعيًا الله عزّ وجل أن يحفظ المفقودين وأن يكلل مجهودات الأجهزة المختصة بالنجاح في العثور على أهالينا.