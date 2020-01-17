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أزارو يكتفي بجلسة في الجيم على هامش مران الأهلي

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
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اكتفى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان أزارو قد تغيب عن مران الأهلي أمس الخميس ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد الفوز أمس الأول على طنطا بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة عشرة من منافسات المسابقة المحلية.
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