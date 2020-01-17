Advertisements
Advertisements
Advertisements

صالح جمعة وأزارو يغيبان عن مران الأهلي قبل مواجهة المقاولون

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:15 م
Advertisements
صالح جمعة وأزارو
صالح جمعة وأزارو
محمد الصو
Advertisements
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الجمعة ، غياب ثنائي الفريق عن التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وغاب الثنائي صالح جمعة والمغربي وليد أزارو عن تدريبات الأحمر المقامة الآن على ملعب مختار التتش بمقر الأهلي بالجزيرة.

يذكر أن المغربي وليد أزارو غاب امس عن تدريبات المارد الأحمر، قبل أن يتم توقيع غرامة ماليه مغلظه جراء اعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الـ14 في منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

عاجل| وصول بادجي لمقر الأهلي بالجزيرة

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عامًا

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أليو بادجي يخوض مرانه الأول مع الأهلي على ملعب مختار التتش

منذ 41 دقيقة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 18 ساعة

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

10:43 ص

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status