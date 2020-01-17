صالح جمعة وأزارو يغيبان عن مران الأهلي قبل مواجهة المقاولون

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الجمعة ، غياب ثنائي الفريق عن التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.



وغاب الثنائي صالح جمعة والمغربي وليد أزارو عن تدريبات الأحمر المقامة الآن على ملعب مختار التتش بمقر الأهلي بالجزيرة.



يذكر أن المغربي وليد أزارو غاب امس عن تدريبات المارد الأحمر، قبل أن يتم توقيع غرامة ماليه مغلظه جراء اعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا.



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الـ14 في منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة.