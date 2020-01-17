انتحار طالبة قفزا من أعلى منزلها في البحيرة

أقدمت قبل قليل فتاة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، حيث ألقت نفسها من أعلى منزلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي.



وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول "أية م.ا" 17 عامًا، طالبة ومقيمة بحي أبو الريش "جثة هامدة" نتيجة قيامها بإلقاء نفسها من أعلى المنزل تم نقلها عن طريق الإسعاف والشرطة للمستشفى.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.