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"أرقد في سلام".. مفيد عاشور ينعي إبراهيم فرح

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:22 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نعي الفنان مفيد عاشور، الراحل إبراهيم فرح، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز ال 68.



ونشر الفنان مفيد عاشور، صورة الراحل إبراهيم فرح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "الفنان ابراهيم فرح .
كان رجلا تحيط به رقة قلبه ، وتغلفه ابتسامة رضا بما هو فيه ، وماأقامه الله له".


مفيد عاشور ينعي ففرح إبراهيم
وأضاف "أرقد فى سلام عند مليك مقتدر .. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته .. نسألكم الفاتحه على روحه الطاهرة .



توفى الفنان إبراهيم فرح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عم عمر يناهز68 عاما.
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