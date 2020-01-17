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UC Browser يحصل على ميزة التخزين السحابي بسعة تخزين مجانية تبلغ 20 جيجابايت

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:58 م
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UC Drive
UC Drive
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حصل متصفح يوسي - UC Browser على ميزة جديدة للتخزين عبر الإنترنت 'التخزين السحابي'، حيث أصبح بإمكان UC Drive الآن حفظ الصور والأغاني ومقاطع الفيديو القابلة للتنزيل عبر الإنترنت على الأجهزة المحمولة دون استخدام ذاكرة التخزين أو الجهاز.

وتم دمج UC Drive ضمن متصفح يوسي لحفظ الصور والأغاني ومقاطع الفيديو القابلة للتنزيل عبر الإنترنت، مزود بسعة تخزينية مجانية تبلغ 20 جيجابايت لجميع مستخدمي UC.

سيتم اطلاق ميزة UC Drive في السوق الهندية حيث أن نصف التنزيلات من UC تأتي من الهند فقط. 

وفقا للشركة الصينية ، تعد الهند واحدة من أكبر أسواقها وتمثل حوالي 50 في المائة من التنزيلات العالمية.

أبلغ UC Browser مؤخرًا عن أكثر من 1.1 مليار عملية تنزيل على مستوى العالم.

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الكلمات المفتاحية

متصفح يوسي التخزين السحابي UC Drive UC Browser

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