Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلال يوم.. ضبط 5657 مخالفة مرورية متنوعة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:00 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
Advertisements
شنت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المبكرة صباح اليوم الجمعة بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5657 مخالفة مرورية متنوعة.

واستكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأكدت أن من بين المخالفات 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و170 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، وضبط 9 دراجات نارية مخالفة، و30 مخالفة موقف عشوائي، و52 مخالفة شروط الترخيص، و37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخالفات مرورية المرور

أخبار تهمك

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يخوض مرانه الأول مع الأهلي على ملعب مختار التتش

منذ 43 دقيقة

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عامًا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل| وصول بادجي لمقر الأهلي بالجزيرة

منذ أقل من ساعتين

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 18 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

10:43 ص

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status