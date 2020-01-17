شاهد.. رضوى الشربيني تبكي على الهواء

بكت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الخميس، أثناء حوارها مع مصفف الشعر ماس، وحديثه عن تأثر مريضات السرطان بتساقط شعرهن تأثرا بمفعول العلاج الكيماوي.





وقال "ماس"، إنه مر بتجارب صعبة مع عدد من السيدات عقب تساقط شعرهم، معقبا: "لازم نقف بجانب المرأة عند تساقط شعرها، ونقولها أن الأهم هو حياتها، وليس شعرها"، لافتا إلى أن الشعر بالنسبة للمرأة هو تاج رأسها.



