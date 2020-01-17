Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. رضوى الشربيني تبكي على الهواء

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
بكت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الخميس، أثناء حوارها مع مصفف الشعر ماس، وحديثه عن تأثر مريضات السرطان بتساقط شعرهن تأثرا بمفعول العلاج الكيماوي.

وقال "ماس"، إنه مر بتجارب صعبة مع عدد من السيدات عقب تساقط شعرهم، معقبا: "لازم نقف بجانب المرأة عند تساقط شعرها، ونقولها أن الأهم هو حياتها، وليس شعرها"، لافتا إلى أن الشعر بالنسبة للمرأة هو تاج رأسها.

ولفت إلى أنه يفضل قص الشعر حتى يتعافى، منوها بأن الشعر ينمو من جديد في خلال 4 شهور على الأكثر، مؤكدا أن فور وصول طول الشعر إلى 7 سم يمكنها أن تصبغه، وتعود لحياتها بشكل طبيعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصفف شعر ماس رضوى الشربيني أخبار مصر

أخبار تهمك

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 5 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 7 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أليو بادجي يخوض مرانه الأول مع الأهلي على ملعب مختار التتش

منذ 41 دقيقة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عامًا

منذ ساعة و 23 دقيقة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

عاجل| وصول بادجي لمقر الأهلي بالجزيرة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تكريم مصفف الشعر "هيما جو" بمهرجان lakme في إسكندرية (صور)

16 عاما في محاربة السرطان.. ميرنا: اكتشفت المرض يوم عيد ميلادي

تعرف على الأسباب الحقيقية لتساقط الشعر وطرق علاجه

شاهد.. مصفف شعر يستغل مهنته في إسعاد "أطفال السرطان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

10:43 ص

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status