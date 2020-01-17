كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة السد والدحيل بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «السد » نهائي كأس قطر

موعد مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر

تقام مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر في تمام الساعة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر

تقام مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

معلق مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر

يعلق على مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر المعلق الرياضي يوسف سيف.

القناة الناقلة لمباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر

تنقل مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي.





سيقابل مساء يوم الجمعة 17 يناير 2020 نادي الدحيل قطري نظيره نادي السد قطري على أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد متعدد الاستخدامات الذي يقع في الدوحة في قطر، وذلك برسم المباراة النهائية من كأس قطر.

السد قطري سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة المدير الفني شافي هيرنانديز في هذا اللقاء مواجهاً نادي لدحيل قطري والذي يسعى للتتويج بكأس قطر.





موعد مباراة الدحيل x السد :

إنطلاق المباراة : يوم الجمعة 17 يناير 2020

البطولة: كأس قطر

المباراة: الدحيل vs السد

السد vs الدحيل

البلد المستضيف : قطر

المدينة :السد

الساعة : 18:30 مصر، 19:30 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : يوسف سيف

معلومات أضافية :نهائي من كأس قطر

الملعب : استاد جاسم بن حمد بنادي السد





التوقيت السد x الدحيل :

16:30 غرينتش – نواكشوط

17:30 الرباط – الجزائر – تونس

18:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

19:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

20:30 مسقط – أبوظبي

طهران 21:30





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موعد مباراة الدحيل والسد والقنوات الناقلة في نهائي كأس قطر

قنوات الناقلة السد vs الدحيل

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